Chiara Ferragni su Instagram: "Voglio un altro bambino"

Voglia di una nuova maternità per Chiara Ferragni, che sta trascorrendo qualche giorno a Capri con un gruppo di amici, mentre Fedez è impegnato con un reality show. In una delle sue storie su Instagram la regina delle influencer è sorridente e raggiante con in braccio una bimba, e il suo commento non lascia spazio a dubbi: "Voglio un'altro bambino". E i fan già sperano in una sorellina per Leone.