Per Chiara Ferragni un tatuatore a domicilio

Ha cominciato a tatuarsi una decina di anni fa e di disegni sulla pelle ne ha totalizzati poco meno di trenta, tutti molto significativi e mai eccessivi. L'ultimo in ordine di tempo è quello dedicato al figlio Leone: il tattoo di un angioletto paffutello sulla mano. Ora cosa si sarà fatta incidere sulla pelle Chiara Ferragni? In questi giorni impegnativi di sfilate e appuntamenti mondani, la fashion blogger ha portato il tatuatore direttamente a casa, sotto l'occhio vigile e attento di Fedez, con lo smartphone in mano.