Chiara Ferragni si allena e fa ballare… il décolleté

Un po' di allenamento è quello che ci vuole per passare il tempo e mantenersi sempre al top nonostante la quarantena. Per una bella corsa sul tapis roulant, Chiara Ferragni indossa un paio pantaloni della tuta fucsia e una canottiera attillatissima e scollata che la mette a costante rischio di uscita di seno. E così, quello che doveva essere un po' di sano allenamento casalingo, si trasforma in un siparietto sexy per la gioia dei follower.

Mentre Chiara corre, il suo seno, strizzato in un push up, balla ad ogni movimento. Lei sorride alla fotocamera, tira fuori la lingua e mette alla prova la sua resistenza nonostante il fiatone. Intanto lo sguardo dei fan è attirato dal suo décolleté sempre in primo piano e sempre sul punto di sfuggire al controllo. E mentre il petto resta a fatica al suo posto, il reggiseno color carne ammicca dalla scollatura.

La Ferragni condivide la quarantena con il marito Fedez, il figlio Leone e il suocero Franco Lucia che prepara per loro deliziosi manicaretti. Tra pizze, crostate e abbondanti piatti di pasta, forse Chiara ha accumulato qualche caloria di troppo e ha deciso di rimediare scatenandosi nella corsa. Nei giorni scorsi si è dimostrata agguerritissima contro i runner che invadevano le strade e i parchi di Milano, interpretando in maniera forse un po' troppo leggera le norme restrittive imposte dal Governo. Per questo ha deciso di non abbandonare mai il suo appartamento, e anche il jogging è dentro le mura di casa.

