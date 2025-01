Chiara Ferragni, sfogo contro Fedez: "Mi ha tradita e presa in giro, fiera di aver amato"

E incalza, concludendo: "Sono stata zitta su tanti temi ma leggo troppe schifezze per continuare a far finta di niente: la mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l'altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di averlo amato incondizionatamente. Mi spiace che per l'altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso. Un amore non certo perfetto ma quantomeno reale e vissuto da entrambe le parti allo stesso modo. Lo auguro a me e lo auguro a tutti voi, perché è il minimo in questo caos che è la nostra vita".