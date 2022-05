Chiara Ferragni e Fedez al Met di New York, ma lui è nero

La prima volta di Chiara Ferragni e Fedez insieme mano nella mano sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York è all’insegna del total black, gli abiti come pure l’umore del rapper. Lei non vedeva l’ora di calcare la passerella più ambita, lui pare terribilmente a disagio. Forse avrebbe preferito essere sul divano di casa con i suoi bimbi a guardare l’evento alla tv.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti in festa per la prima comunione della figlia Mia

Chiara Ferragni al Met c’era già stata. Era il 2015, un anno difficile per l’influencer e in quell’occasione si era sentita terribilmente sola. Questa volta è raggiante, sprizza gioia e felicità e tiene stretto il suo Federico. “Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così” ha scritto in un post.

Leggi Anche Chiara Ferragni senza sosta, fuori a pranzo con gli amici

Fedez, invece, è ancora convalescente dopo essere stato operato per un tumore. E’ volato a New York dove si è incontrato con Chiara di ritorno da un viaggio in Messico dove l’influencer aveva fatto tappa per lavoro prima di sbarcare nella Grande Mela. A casa sono rimasti i loro bimbi Leone, 4 anni, e Vittoria, 1, accuditi dai nonni.

Leggi anche> Fedez chiude il concertone del 1 maggio