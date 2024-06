Chiara Ferragni a cena con Tony Effe: le foto con il nemico di Fedez

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, con le immagini milanesi entra non solo musicalmente ma anche fisicamente nell’estate di Chiara Ferragni. Nella playlist dell’influencer, in attesa del divorzio dall'ex marito, c’è la canzone del nemico di Fedez. Infatti, l’imprenditrice digitale in una storia l’ha messa come sottofondo nella parte in cui il testo menziona un noto brand di cui Chiara ha abbinato il maglione. Ma non solo, ci sono anche i like che la Ferragni mette al cantante. I due si seguono, mentre con Fedez l’amicizia è stata interrotta. Pare che il rapper non abbia gradito il rifiuto di Tony Effe a partecipare al brano “Sexy Shop” che gli aveva proposto Fedez. In compenso, Tony Effe ha fatto coppia con Gaia nel singolo “Sesso e samba” che ha superato la canzone dell’ex marito di Chiara Ferragni.