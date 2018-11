Chiara Ferragni assume la mamma Marina e la sorella Francesca

Ci sono grandi novità per l'agenzia The Blonde Salad. Chiara Ferragni ha annunciato che entraranno a far parte del suo team anche la madre Marina di Guardo e la sorella Francesca. Un impero al femminile per il clan: "Potere alla famiglia Ferragni", scrive la moglie di Fedez a margine di uno scatto con le "sue" donne.

Che mamma e le tre figlie fossero molto unite non è una novità. Ma da ora in poi saranno legate anche in affari. Dopo la sorella Valentina, al suo fianco già da qualche anno, anche mamma Marina, affermata scrittrice, e la sorella Francesca, dentista, collaboreranno con l'agenzia The Blonde Salad, di proprietà di Chiara Ferragni. Le new entry sui rispettivi social annunciano con gioia la loro nuova avventura.