Chiara Ferragni riprende gli studi di Giurisprudenza

Chiara Ferragni potrebbe tornare sui libri. La moglie di Fedez avrebbe risposto positivamente all'invito dell'Universita Bocconi di riprendere gli studi interrotti a soli tre esami dal termine del corso di Laurea in Giurisprudenza per dar vita al suo successo imprenditoriale The Blonde Salad.

Secondo Affaritaliani.it è prassi per l'ateneo milanese contattare tutti coloro i quali non abbiano completato gli studi per capire come agevolare la ripresa e arrivare a conclusione. Tra gli studenti spunta pure il nome della Ferragni, che avrebbe accolto con entusiasmo l'opportunità.