Chiara Ferragni, spacco inguinale e cartellino che spunta dal vestito

Altro giorno, altro scatto sexy per Chiara Ferragni che, dopo il boom di like in lingerie sfoggia un mini abito dallo spacco inguinale per la prima cena di Natale. In un ristorante milanese la fashion blogger si lascia avvolgere dall'atmosfera di festa, ma poi Fedez svela un dettaglio dell'outfit della moglie. "Amore facci vedere il trend di quest'anno. Il trend di quest'anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende dall'ascella", dice mostando la targhetta del vestito di Chiara.