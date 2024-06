Chiara Ferragni riapre un discorso diretto con i fan. Dopo le chiacchiere condite di lacrime e commozione per il caso del Pandoro-gate, l’influencer aveva alternato momenti di lontananza, di silenzio e di distacco sui social. Ora ritorna a rivolgersi ai follower e dice: “Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo davvero strano della mia vita. Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo. Sono contenta di questa nuova energia che sento dentro di me. Sono contenta per quello che verrà: per i nuovi progetti a cui sto lavorando, e che non vedo l'ora di condividere con voi, e di questa nuova vita in generale perché ci potrà sempre essere della nuova magia. Tutti noi dovremmo cercare di vederla nelle nostre esistenze. Era solo un pensiero che volevo condividere con voi. Vi voglio bene”.