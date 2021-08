Chi al mare e chi in montagna, ecco il Ferragosto dei vip

I vip si dividono in due categorie: quelli che il Ferragosto lo passano in bikini con i piedi a mollo sul bagnasciuga, e quelli che tirano fuori dall'armadio felpe e golfini e si godono l'aria fresca delle vette. Alessia Marcuzzi è con la famiglia a Formentera, dove sono spiaggiate anche Cristina Chiabotto , Federica Nargi e Alessandro Matri . Team "montagna" per Martina Colombari ma anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Livigno.

Bikini, mare e voglia di relax per Mercedesz Henger in vacanza in Sardegna con le amiche, tra bikini strepitosi e pose bollenti. Sull'Isola anche i Ferragnez per qualche giorno in famiglia tra coccole e divertimento. Sotto il sole della Puglia c'è Paola Turani che sarà mamma tra pochi mesi e in due pezzi sfoggia il pancione. Poi c'è Alba Parietti a Ibiza, Alena Seredova a Forte dei Marmi e Katia Follesa a Ostuni con la famiglia e Aurora Ramazzotti a Mykonos.

Con le spiagge roventi hanno già dato e così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno voglia di un po' di frescura e la cercano in cima ai monti del Trentino, dove loro si godono il panorama e il cane Ercolino scorrazza liberamente. Anche Michelle Hunziker è partita per la montagna e ha scelto l'Alta Badia per relax e camminate con il marito, le figlie e i loro amici a quattro zampe. Valtellina per Justine Mattera per un Ferragosto a base di sport. Guarda gli altri vip nella gallery...