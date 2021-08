Quanti baby vip al mare! E non solo la "principessina" Vittoria...

Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il primo bagno di baby Vittoria non si scorda. La secondogenita dei Ferragnez è già in testa alla classifica dei baby vip sui social: le sue smorfie buffe e il suo visino pacioccone conquistano like tanto quanto Leone. E così in piscina in Sardegna seduta su un gonfiabile da neonati con tanto di tendina riparasole acchiappa sorrisi. Ma poi ci sono anche Mia Magnini, la primogenita di Filippo, la piccola Vivi Nasi figlia di Alena Seredova, Nina Speranza Argentero, Agnes Fulco e non solo…