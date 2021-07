Alice Campello e Alvaro Morata fanno i supereroi, che festa per il compleanno dei gemelli Instagram 1 di 39 Instagram 2 di 39 Instagram 3 di 39 Instagram 4 di 39 Instagram 5 di 39 Instagram 6 di 39 Instagram 7 di 39 Instagram 8 di 39 Instagram 9 di 39 Instagram 10 di 39 Instagram 11 di 39 Instagram 12 di 39 Instagram 13 di 39 Instagram 14 di 39 Instagram 15 di 39 Instagram 16 di 39 Instagram 17 di 39 Instagram 18 di 39 Instagram 19 di 39 Instagram 20 di 39 Instagram 21 di 39 Instagram 22 di 39 Instagram 23 di 39 Instagram 24 di 39 Instagram 25 di 39 Instagram 26 di 39 Instagram 27 di 39 Instagram 28 di 39 Instagram 29 di 39 Instagram 30 di 39 Instagram 31 di 39 Instagram 32 di 39 Instagram 33 di 39 Instagram 34 di 39 Instagram 35 di 39 Instagram 36 di 39 Instagram 37 di 39 Instagram 38 di 39 Instagram 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una festa di compleanno davvero super, quella che Alvaro Morata e Alice Campello hanno organizzato per il compleanno dei loro gemelli, Leonardo e Alessandro. Ospiti d'eccezione all'evento in giardino sono Spiderman, Batman e Hulk, che posano con i piccoli festeggiati. Poster a tema, palloncini, gonfiabili e torte personalizzate per i bimbi... e poi tanti amichetti, tra cui i figli di Cristiano Ronaldo accompagnati da mamma Georgina Rodriguez.