Matteo Salvini e Luigi Di Maio al mare con le fidanzate

Un'estate al mare, all'insegna dell'amore e delle spiagge italiane. Matteo Salvini e Luigi Di Maio condividono sui social gli scatti delle loro vacanze in dolce compagnia, il leader della Lega a Bolgheri con Francesca Verdini e il Ministro degli Esteri alle Tremiti con Virginia Saba . Sorridenti e felici posano per le foto da postare sui social, pronti a godersi qualche giorno di relax.

Salvini pedala nell'oasi di Bolgheri insieme a Francesca, che lo segue in bicicletta e lo filma. In spiaggi si godono insieme tramonti strepitosi sul tirreno e si divertono in spiaggia. La Verdini posta scatti in bikini mentre gioca spenierata, poi abbraccia Matteo in riva al mare e scrive: "Che poi alla fine, ma anche all’inizio, il senso di tutto è qui".

Che tra Di Maio e la Saba ci sia sintonia lo dimostra anche il look scelto per la loro vacanza alle Tremiti. Per la cartolina social dedicata ai follower posano sorridenti con la stessa t-shirt addosso, dedicata a Lucio Dalla. Se Luigi nel suo post promuove le bellezze delle isole al largo della costa pugliese, Virginia sceglie scatti più "personali" posando gioiosa in bikini mentre si gode il mare cristallino durante una gita in barca.

