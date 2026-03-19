Checco Zalone innamorato? L’avvistamento con la ex di un calciatore accende il gossip
L’attore è stato visto a Roma insieme alla sua nuova presunta compagna: ecco di chi si tratta
Checco Zalone e Valentina Liguori © Ansa - Instagram
Un pranzo riservato, sorrisi complici e un’intesa che non è passata inosservata. Checco Zalone torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo film campione d’incassi.
Il comico pugliese, come raccontato dal settimanale Chi, è stato infatti avvistato a Roma in compagnia di Valentina Liguori, incontro che ha riacceso subito la curiosità su una possibile nuova relazione dopo i tanti rumors che lo volevano insieme a Virginia Raffaele. Un "appuntamento" discreto, lontano dai riflettori, che però non è sfuggito agli occhi più attenti.
Scene di quotidianità
L’avvistamento è avvenuto nella zona della Balduina, dove i due si sono concessi un pranzo insieme in un clima apparentemente intimo. Secondo quanto riportato dal settimanale, si sarebbe trattato di un rendez-vous breve, ma che ha mostrato un’evidente sintonia tra i due.
La giornata è poi proseguita all’insegna della normalità: dopo il pranzo, Zalone e Liguori si sono spostati in auto, fermandosi prima a fare la spesa e dirigendosi poi verso l’abitazione dell’attore. Scene di quotidianità che, più delle parole, raccontano un rapporto che sembra andare oltre una semplice conoscenza. Un dettaglio che non è passato inosservato è stata l’attesa sul pianerottolo prima di salire insieme, segnale di una certa confidenza e abitudine.
Il nuovo flirt dopo la separazione
Per Zalone potrebbe trattarsi di un nuovo capitolo sentimentale dopo la fine del matrimonio con Mariangela Eboli, una relazione sempre vissuta con grande riservatezza e lontana dal clamore mediatico. Anche questa eventuale nuova frequentazione sembra seguire la stessa linea: discrezione, pochi gesti pubblici e nessuna esposizione diretta.
Valentina Liguori, dal canto suo, ha alle spalle una storia importante con Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006. Nonostante la notorietà dell’ex marito, ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dalle dinamiche dello spettacolo e del gossip.
È nata una nuova coppia?
Al momento non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte dei diretti interessati. A parlare sono soltanto le immagini e le ricostruzioni, che però restituiscono l’idea di un legame spontaneo, naturale e forse già ben avviato.
Tra pranzi, piccole commissioni e momenti condivisi nella vita di tutti i giorni, la frequentazione appare sempre più concreta. Nessuna conferma, ma segnali chiari che fanno pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora, tutto resta avvolto nella discrezione, ma l’attenzione resta alta: potrebbe essere l’inizio di una nuova storia.