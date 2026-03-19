La giornata è poi proseguita all’insegna della normalità: dopo il pranzo, Zalone e Liguori si sono spostati in auto, fermandosi prima a fare la spesa e dirigendosi poi verso l’abitazione dell’attore. Scene di quotidianità che, più delle parole, raccontano un rapporto che sembra andare oltre una semplice conoscenza. Un dettaglio che non è passato inosservato è stata l’attesa sul pianerottolo prima di salire insieme, segnale di una certa confidenza e abitudine.