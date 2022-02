Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam al parco, genitori sportivi con Balthazar

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam al parco con Balthazar Gente 1 di 14 Gente 2 di 14 Gente 3 di 14 Gente 4 di 14 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Charlotte Casiraghi a cavallo ha aperto la sfilata al Grand Palais Éphémère IPA 5 di 14 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Charlotte Casiraghi a cavallo ha aperto la sfilata al Grand Palais Éphémère IPA 6 di 14 Chanel Haute Couture primavera estate 2022 | Charlotte Casiraghi a cavallo ha aperto la sfilata al Grand Palais Éphémère IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

A prima vista, una famiglia al parco come tante. La mamma con i pantaloni della tuta e il piumino, il papà con berretto e sneakers, il piccolo scatenato in monopattino. A guardare più da vicino però, i protagonisti del quadretto di ordinaria quotidianità non sono persone qualunque. Si tratta di Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco, Dimitri Rassam e il loro Balthazar, che compirà 4 anni il 7 aprile, paparazzati a Parigi dal settimanale Gente.