Charlotte Casiraghi a Parigi, prima uscita mondana e fa già tendenza

Non appariva in pubblico da parecchio tempo. Ora Chalotte Casiraghi, senza Dimitri Rassam al suo fianco, è apparsa felice e raggiante come non mai. Ha scelto le sfilate parigine per il suo ritorno in grande stile nella vita mondana e subito ha conquistato i fan. Taglio sbarazzino, look elegante e bandana in testa pronta a fare tendenza. Resta lei, la figlia di Carolina di Monaco, la principessa più bella del reame…