Charlotte Casiraghi in Sicilia, compleanno in bikini 

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam stanno insieme dal 2016, ma ogni anno paiono in crisi salvo poi ricomparire in estate in barca al largo di Pantelleria dove la madre di lui, Carole Bouquet vive e produce passito. E così anche nell’estate 2021, il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia tra le onde in un mare d’amore e di complicità. Il 3 agosto la principessina ha compiuto 35 anni ma in bikini la figlia di Carolina di Monaco appare una ragazzina.