Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in vacanza insieme in barca.

Cesare Cremonini, 43 anni, e Giorgia Cardinaletti, 36, hanno iniziato la loro liaison da pochi mesi ma sembrano già una coppia affiatata. Entrambi in outfit da marinaretti (lei in canotta bianca e shorts in denim, lui in tshirt e bermuda blu) si preparano a salpare su una barca a vela verso una vacanza piena di gioia e amore. La giornalista ha i capelli sciolti e gli occhiali da sole e chiacchiera amabilmente con la “suocera” Carla Cremonini. Il cantante si dimostra sicuro e determinato con le sue donne a bordo mentre salpa dal porto di Maratea. In barca vengono paparazzati abbracciati e complici mentre veleggiano verso nuovi lidi e questa volta la Cardinaletti sembra proprio la donna giusta per Cremonini, che ha alle spalle diverse relazioni finite male.



Gli indizi dalle Eolie La vacanza di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti ha fatto tappa alle Eolie, dove entrambi hanno postato panorami mozzafiato. La giornalista si è lasciata inquadrare in abito dalle tonalità accese bella e sorridente con i capelli scompigliati dal vento. Lui invece ha pubblicato le foto in versione lupo di mare. Nello stesso posto, ma mai nelle immagini insieme per lasciare un po’ di mistero ai fan e per proteggere per quel che possono la loro privacy.



Vacanze felici Cesare Cremonini è felice della sua prima vacanza con Giorgia Cardinaletti in barca a vela. Sui social non posta immagini della sua nuova fidanzata ma vive grandi emozioni: “Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato. La magia delle Eolie davvero non si può spiegare. Il prossimo tour vorrei saper suonare la fisarmonica, uno strumento incredibile che sento mio. Si suona con il pensiero ed il respiro. Sensualità galante. È una fantasia che produce suoni antichi che più moderni non si potrebbe farli. È un sinth del 1400. È Leonardo Da Vinci che porta a spasso le pecore. È Italia”.