Giorgia Cardinaletti scrive: "Ogni isola una sua luce" pubblicando tre immagini che la ritraggono rilassata e felice tra le onde al largo della Sicilia. Cesare Cremonini invece posta alcuni scatti dalla vacanza tra le bellezze di Filicudi: “La magia delle Eolie davvero non si può spiegare". E’ chiaro che si trovano sulla stessa barca, i colori, i panorami, le inquadrature si rincorrono, ma la coppia non osa mai pubblicare una foto insieme.

Incontro a sorpresa

Cesare Cremonini in vacanza con Giorgia Cardinaletti alle Eolie incontra per caso il cantante Ultimo. Quel che ne segue è eccezionale. “Persi su un’isola. Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e stare insieme una sera, tra i miei e i tuoi amici di sempre. Bologna e Roma. Fino a notte fonda, con il vino vulcanico, la chitarra americana, ridere e ridere per prenderci in giro e prendere in giro ogni cosa tranne le stelle così da vivere il più seriamente possibile quello che serio è davvero. La vita in musica e tutti i suoi segreti da cui non si smette mai di imparare. Siamo stati bene come tutte le volte in cui ci vediamo Nic, ma qui un po’ di più” è stato il commento di Cremonini. “Cantare insieme è stato un regalo per la mia vita. Grazie per le serate insieme perché ci divertiamo come matti e perché dietro capolavori come questo… c’è dietro un mondo. Ti voglio bene fratello” è stata la replica social di Ultimo.