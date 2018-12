Cecilia Rodriguez a caccia di regali: eccola al mercatino di Trento

Sempre più spesso a Trento, dove si vocifera stiano preparando le loro nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ne approfittano per fare un giro al mercatino di Natale. Tra prodotti tipici e oggetti caratteristici, avranno scovato qualche regalino per il clan Rodriguez? Di sicuro hanno trovato il modo per scaldarsi: polenta, vin brulè e tanti baci.