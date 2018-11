Ignazio Moser: "Quest'estate porterò Cecilia all'altare"

Lui, Ignazio Moser , non ha mai avuto dubbi. Lei, Cecilia Rodriguez , fino a poco tempo fa non voleva nemmeno parlare di matrimonio. E invece, ecco come l'amore vero è riuscito a far cambiare idea anche alla titubante showgirl. "Quest'estate porterò all'altare la mia Cecilia", ha rivelato il ciclista nel corso di una trasmissione in tv e il matrimonio verrà celebrato in Trentino.

La sorellina di Belen andrà a nozze in Val di Cembra, dove Francesco Moser, padre di Ignazio, ha rilanciato le vigne di famiglia. Ad anticipare la notizia, rilasciata dall'atleta nel salotto televisivo di Lorella Boccia, è Novella 2000. Dopo un anno di fidanzamento (festeggiato con una serata romantica), una convivenza e tante esperienze condivise, Ignazio ha rivelato che lui e la Rodriguez sono quindi pronti per il grande passo.



Secondo i ben informati i preparativi sarebbero già iniziati, motivo per cui la coppia si reca spesso in Trentino. E proprio in questi giorni i due si trovano lì. Cecilia in bagno regala sexy scorci in biancheria intima davanti allo specchio, poi nel giardino di casa riprende il suo uomo, sulla scala appoggiata a un albero intento a cogliere frutta.