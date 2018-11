Cecilia e Ignazio Moser, che sorpresa per un anno d'amore!

Gira voce che sia in dolce attesa, ma nel frattempo la dolce sorpresa gliela fa il fidanzato. Di ritorno da uno shooting mozzafiato in costume, Cecilia Rodriguez trova il suo Ignazio Moser pronto a festeggiare con lei un anno d'amore. La sorella di Belen entra in una stanza piena di palloncini e rose sulle tonalità del rosa pastello. “Ti amo con tutto il mio cuore” dice Cecilia. “La cosa più bella del mondo sei tu” replica lui.

La storia nata tra le pareti della casa del Grande Fratello compie un anno e si dimostra più solida che mai. I due vivono insieme e hanno detto di essere pronti a metter su famiglia insieme. C'è chi giura che la cicogna potrebbe essere già in volo e comunque sarebbe molto desiderata. Intanto Cecilia e Ignazio festeggiano i loro primi 12 mesi d'amore e si scambiano parole dolcissime. “Un anno di noi” scrive Moser a corredo di una foto in cui la coppia elegantissima si bacia con trasporto. “Tu, sei la cosa più bella che mi sia capitata in questa vita” aggiunge la sorella di Belen. E chissà se presto arriverà davvero un cuginetto per Santiago...