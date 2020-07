Caterina Balivo va a nozze: si è sposata la sorella Sarah

“Un matrimonio così bello solo tu dalla tua genialità e raffinatezza potevi organizzarlo. Milano/Favignana in un periodo per niente facile”. Così Caterina Balivo si congratula con la sorella Sarah che ha sposato Piero Cicconi in un matrimonio da favola a Favignana nello scorso weekend. I figli della conduttrice hanno fatto da paggetto e damigella per la zia.

Mare, sole e allegria per le nozze della sorella di Caterina che ha radunato la famiglia per un fine settimana di festa e d’amore. La coppia si è scambiata le promesse nella chiesa Madre di Favignana, poi il ricevimento si è tenuto sulla spiaggia. La sposa ha scelto un abito chic che poi ha lasciato il posto a un abitino corto in tulle per poter ballare in libertà.

Le invitate avevano outfit floreali, come quello di Caterina sulle tonalità del rosa chiaro con una scollatura ricamata. Per il lancio del bouquet tutte le invitate si sono posizionate per ricevere il regalo di buon auspicio e alla fine i fiori sono volati tra le mani di Linda Morselli, modella e fidanzata di Fernando Alonso ed ex di Valentino Rossi.

“E anche la mia Saretta si è sposata! Piero mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!” ha scritto la Balivo rivolgendosi al neocognato. Il giorno dopo una bella gita in barca e un tuffo in mare per tutti per rilassarsi.

