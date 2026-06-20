Carolina Stramare, vacanze esplosive tra Saint-Tropez e Porto Cervo

L'ex Miss Italia, incoronata nel 2019, è in compagnia del compagno Pietro Pellegri e della piccola Bianca, nata il 7 gennaio 2025. Tra una passeggiata, un tuffo in mare e qualche istante di relax, emerge il ritratto di una giovane mamma che sembra aver trovato un equilibrio tutto nuovo, lontano dai riflettori e vicino agli affetti più importanti.