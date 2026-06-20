Carolina Stramare, vacanze esplosive tra Saint-Tropez e Porto Cervo

© Instagram | Carolina Stramare
© Instagram | Carolina Stramare
© Instagram | Carolina Stramare
© Instagram | Carolina Stramare
L'estate di Carolina Stramare è cominciata. Dopo una prima tappa tra le atmosfere esclusive di Saint-Tropez, l'ex Miss Italia ha scelto Porto Cervo per concedersi qualche giorno di relax insieme alle persone che ama. Sul suo profilo Instagram racconta questa parentesi di felicità attraverso immagini semplici, ma capaci di catturare l'attenzione di migliaia di follower che continuano a riempire ogni post di complimenti e messaggi d'affetto.
Negli scatti condivisi sui social, Carolina Stramare appare raggiante mentre si gode il sole della Costa Smeralda. Bikini essenziali, silhouette slanciata e un'eleganza naturale che l'ha resa una delle reginette di bellezza più amate degli ultimi anni. Ma oltre alle fotografie da cartolina, trovano spazio anche i momenti più autentici della sua quotidianità.
L'ex Miss Italia, incoronata nel 2019, è in compagnia del compagno Pietro Pellegri e della piccola Bianca, nata il 7 gennaio 2025. Tra una passeggiata, un tuffo in mare e qualche istante di relax, emerge il ritratto di una giovane mamma che sembra aver trovato un equilibrio tutto nuovo, lontano dai riflettori e vicino agli affetti più importanti.
Dietro il sorriso che oggi illumina le sue vacanze c'è anche un percorso personale affrontato con grande sincerità. Solo pochi mesi fa Carolina Stramare aveva raccontato ai suoi follower di essersi sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva correttiva, spiegando come la gravidanza e il successivo dimagrimento avessero modificato il risultato ottenuto anni prima. Una scelta condivisa apertamente, con la volontà di parlare senza filtri del proprio corpo e delle difficoltà affrontate.
Oggi quella parentesi sembra ormai archiviata. Le immagini che arrivano da Porto Cervo raccontano una donna serena, soddisfatta del percorso compiuto e pronta a vivere un'estate fatta di leggerezza, famiglia e nuovi ricordi. Un momento speciale che i suoi follower stanno seguendo con entusiasmo, tra like, commenti e continui apprezzamenti per la spontaneità con cui continua a mostrarsi.