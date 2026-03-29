Rispondendo a una follower in procinto di affrontare un'operazione simile, Carolina ha ammesso di aver provato timore anche lei prima del secondo intervento. Ha raccontato che l'esperienza è stata complessivamente più dura rispetto alla prima volta: più dolorosa, più lunga e con un decorso post-operatorio più impegnativo. Il chirurgo - lo stesso professionista che l'aveva seguita da ragazza - ha questa volta lavorato in modo diverso, riducendo e riposizionando le protesi e spostandole sotto il muscolo anziché sotto la ghiandola.