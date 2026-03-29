Carolina Stramare, nuovo intervento al seno dopo la gravidanza: "Stavolta ha fatto più male"
La modella ed ex Miss Italia ha raccontato sui social la seconda operazione dopo la nascita della figlia
Carolina Stramare si è sottoposta a un nuovo intervento di mastoplastica dopo la gravidanza. A raccontarlo è stata la stessa ex Miss Italia 2019, rispondendo alle domande dei follower nelle Storie di Instagram con la schiettezza che la contraddistingue. La 27enne, diventata mamma della piccola Bianca lo scorso 7 gennaio 2025 e compagna del calciatore Pietro Pellegri, ha spiegato di aver scelto di tornare dal chirurgo per correggere i cambiamenti che la gravidanza aveva portato al suo corpo.
Il primo intervento a 19 anni e i cambiamenti della gravidanza
La prima operazione risale a quasi otto anni fa, poco dopo la conquista della corona di reginetta di bellezza. All'epoca Carolina aveva optato per un intervento contenuto - 180 cc, protesi posizionate sotto la ghiandola -, una scelta che lei stessa sui social aveva definito col tempo "troppo prudente", commentandola con una punta di rammarico. Il primo intervento era arrivato a ridosso di un'operazione preventiva al seno destro, circostanza che aveva influito sulla decisione di procedere con una misura ridotta.
Con la gravidanza, però, il quadro è cambiato radicalmente: il seno è cresciuto di oltre due taglie e, una volta perso il peso accumulato durante i nove mesi, le protesi si sono spostate dalla posizione originale senza che il décolleté tornasse alle dimensioni di prima. Una situazione che ha reso necessario un secondo passaggio in sala operatoria.
"Più impegnativo come intervento e come postumi"
Rispondendo a una follower in procinto di affrontare un'operazione simile, Carolina ha ammesso di aver provato timore anche lei prima del secondo intervento. Ha raccontato che l'esperienza è stata complessivamente più dura rispetto alla prima volta: più dolorosa, più lunga e con un decorso post-operatorio più impegnativo. Il chirurgo - lo stesso professionista che l'aveva seguita da ragazza - ha questa volta lavorato in modo diverso, riducendo e riposizionando le protesi e spostandole sotto il muscolo anziché sotto la ghiandola.
Un intervento tecnicamente differente dal precedente, ma con un risultato che Stramare ha definito esattamente in linea con le sue aspettative. I dolori della convalescenza, ha precisato, sono stati gestiti bene grazie al supporto medico. Per Carolina il capitolo sembra ora chiuso con soddisfazione: il corpo è tornato come lo desiderava, la vita da neo-mamma insieme con la piccola Bianca e al fianco di Pellegri prosegue.
Carolina Stramare incinta a spasso in via Montenapoleone
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