Carolina Marconi, “bella pelatina”: secondo ciclo di chemio fatto!

Un passo alla volta, procede la battaglia di Carolina Marconi contro il cancro. Sui social la ex gieffina tiene aggiornati i follower sui suoi progressi, sempre sorridente e piena di energia. Bellissima anche con la testa rasata, vestita in verde squillante e con il make up perfetto posta foto dalla clinica e scrive: "Mi sento pazzesca anche senza capelli... Non mi sento malata, per me è una situazione da risolvere".

Dover dire addio alla sua lunga chioma nera non è stato facile per Carolina, ma ora che si è rasata ha scoperto di piacersi anche così. Racconta di essere entrata in ospedale fiera e decisa: "Sono andata dritta all’ingresso del policlinico... avvertivo lo sguardo della gente incuriosita che mi osservava... paradossalmente mi sentivo pazzesca anche senza capelli... anche perché ero sicuramente più fresca con questo caldo, non mi devo vergognare di nulla".

La Marconi racconta ai follower che durante il ciclo di chemio ha passato il tempo sui social cercando idee per riarredare il giardino e leggendo i messaggi dei fan che non smettono di infonderle coraggio. "Per me Instagram è diventato un diario dove scrivere semplicemente il mio percorso e voi siete i miei angeli che mi sostenete sempre", si legge nel suo lungo post. A chi la accusa di cercare solo pubblicità risponde con fermezza: "L'unico motivo per cui ho deciso di condividere la mia storia con tutti voi è perché credo che parlare in questo momento faccia bene, e non per like o pubblicità come qualcuno ha osato scrivere: ho altro a cui pensare". E saluta gli amici firmandosi "la vostra pelatina".

