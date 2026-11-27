"Sono qui a Baragiano, in provincia di Potenza, vi presento la mia campagna! È sempre un piacere tornare nella terra dove sono nata. Ecco la mia giornata con mamma Emma", scrive Carnen Di Pietro nella didascalia che accompagna il filmato. Un racconto semplice e genuino, fatto di gesti quotidiani e momenti condivisi con la mamma. La raccolta della cicoria diventa così l'occasione per ritrovare un legame speciale con la propria terra.