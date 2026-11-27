Carmen Di Pietro va in campagna con la mamma e lancia un indovinello: "Cos'è il marciocco?"
La showgirl torna nella sua terra d'origine e racconta ai follower un angolo speciale della Basilicata, dove in estate si reca per raccogliere i pomodori
Una giornata in campagna, tra ricordi, tradizioni e sapori della propria terra. Carmen Di Pietro torna a Baragiano, in provincia di Potenza, insieme alla mamma Emma, per raccogliere la cicoria e riscoprire i gesti della vita contadina. L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" si racconta in un video, postato sui social in cui spunta una parola tutta da scoprire: il marciocco.
"Sono qui a Baragiano, in provincia di Potenza, vi presento la mia campagna! È sempre un piacere tornare nella terra dove sono nata. Ecco la mia giornata con mamma Emma", scrive Carnen Di Pietro nella didascalia che accompagna il filmato. Un racconto semplice e genuino, fatto di gesti quotidiani e momenti condivisi con la mamma. La raccolta della cicoria diventa così l'occasione per ritrovare un legame speciale con la propria terra.
Che cos'è il marciocco?
Tra le parole pronunciate nel video ce n'è una strettamente dialettale: marciocco. Un termine che richiama il patrimonio linguistico e le tradizioni popolari della Basilicata. Ma che cosa significa esattamente? E quale prodotto, pianta o tradizione si nasconde dietro questa espressione? Carmen Di Pietro non svela il mistero e lascia l'indovinello rivolto ai follower senza risposta...