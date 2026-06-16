nessuno è perfetto

Can Yaman e quel complesso inconfessabile: "Ho piedi enormi"

Durante un'intervista, l'attore turco ha parlato delle difficoltà che incontra quando deve scegliere delle calzature nuove: "Porto il 46 e non lo dico per vantarmi"

16 Giu 2026 - 17:22
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Due foto di Can Yaman © Instagram

Due foto di Can Yaman © Instagram

Anche chi è considerato un'icona di bellezza internazionale può avere insicurezze molto concrete legate al proprio corpo. Can Yaman, sempre più presente sulla scena italiana e internazionale tra fiction, progetti televisivi e apparizioni mediatiche, ha raccontato un aspetto personale che lo mette in difficoltà nella vita quotidiana: la misura dei suoi piedi. L'attore turco, ospite di un programma televisivo spagnolo, ha infatti ammesso con naturalezza di avere numeri difficili da gestire quando si tratta di scarpe e stile.

Leggi anche

Can Yaman: "Mettere su famiglia? Per ora non riesco neanche a prendere un cane"

Venezia 79 | Can Yaman

Can Yaman verso un nuovo traguardo: riceverà un prestigioso premio al Taormina Film Festival

L'ospitata in Spagna

 L'occasione è arrivata durante la sua partecipazione a "Hay una cosa que te quiero decir". Yaman era in studio per realizzare una sorpresa a una sua fan, ma prima del momento emotivo è stato coinvolto in una breve intervista più personale.

Nel corso della conversazione, il conduttore lo ha portato a parlare di aspetti privati e, in particolare, di quale parte del corpo considerasse più problematica. Senza esitazioni, l'attore ha indicato i piedi, spiegando con tono ironico che non sono certo un dettaglio che passa inosservato: "Non è la prima cosa che guardo allo specchio, ma sono molto grandi. Porto il 46 e non lo dico per vantarmi".

Leggi anche
Venezia 79 | Can Yaman

Can Yaman verso un nuovo traguardo: riceverà un prestigioso premio al Taormina Film Festival

Can Yaman

Can Yaman, ecco la villa da sogno in cui vive (e si allena) a Madrid

Il problema con le scarpe

 La questione, ha raccontato Yaman, non è solo estetica ma anche pratica. Trovare il numero giusto non è semplice e spesso questo si riflette sulle sue scelte quotidiane di abbigliamento. L'attore ha spiegato che, nonostante il gusto personale, è costretto a fare compromessi: "Molte volte devo prendere scarpe che non amo davvero".

Leggi anche

Can Yaman e la nuova frontiera del body shaming maschile: quando anche gli uomini diventano bersaglio dei social

Il passato sportivo e le conseguenze del basket

 A rendere il quadro ancora più personale c'è anche un altro elemento legato al suo passato sportivo.

Google Preferred Site

Can Yaman ha infatti raccontato di aver giocato molto a basket, attività che nel tempo ha lasciato qualche segno fisico sulle sue mani. "Ho le dita storte, non sono per niente dritte", ha spiegato, aggiungendo che proprio la pratica intensa dello sport ha contribuito a questa conformazione: le dita risultano leggermente sovrapposte e non perfettamente allineate.

Can Yaman sbarca in provincia di Salerno a luglio

1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

videovideo
can yaman

Sullo stesso tema