Due foto di Can Yaman © Instagram
Anche chi è considerato un'icona di bellezza internazionale può avere insicurezze molto concrete legate al proprio corpo. Can Yaman, sempre più presente sulla scena italiana e internazionale tra fiction, progetti televisivi e apparizioni mediatiche, ha raccontato un aspetto personale che lo mette in difficoltà nella vita quotidiana: la misura dei suoi piedi. L'attore turco, ospite di un programma televisivo spagnolo, ha infatti ammesso con naturalezza di avere numeri difficili da gestire quando si tratta di scarpe e stile.
L'ospitata in Spagna
L'occasione è arrivata durante la sua partecipazione a "Hay una cosa que te quiero decir". Yaman era in studio per realizzare una sorpresa a una sua fan, ma prima del momento emotivo è stato coinvolto in una breve intervista più personale.
Nel corso della conversazione, il conduttore lo ha portato a parlare di aspetti privati e, in particolare, di quale parte del corpo considerasse più problematica. Senza esitazioni, l'attore ha indicato i piedi, spiegando con tono ironico che non sono certo un dettaglio che passa inosservato: "Non è la prima cosa che guardo allo specchio, ma sono molto grandi. Porto il 46 e non lo dico per vantarmi".
Il problema con le scarpe
La questione, ha raccontato Yaman, non è solo estetica ma anche pratica. Trovare il numero giusto non è semplice e spesso questo si riflette sulle sue scelte quotidiane di abbigliamento. L'attore ha spiegato che, nonostante il gusto personale, è costretto a fare compromessi: "Molte volte devo prendere scarpe che non amo davvero".
Il passato sportivo e le conseguenze del basket
A rendere il quadro ancora più personale c'è anche un altro elemento legato al suo passato sportivo.
Can Yaman ha infatti raccontato di aver giocato molto a basket, attività che nel tempo ha lasciato qualche segno fisico sulle sue mani. "Ho le dita storte, non sono per niente dritte", ha spiegato, aggiungendo che proprio la pratica intensa dello sport ha contribuito a questa conformazione: le dita risultano leggermente sovrapposte e non perfettamente allineate.