Nel corso della conversazione, il conduttore lo ha portato a parlare di aspetti privati e, in particolare, di quale parte del corpo considerasse più problematica. Senza esitazioni, l'attore ha indicato i piedi, spiegando con tono ironico che non sono certo un dettaglio che passa inosservato: "Non è la prima cosa che guardo allo specchio, ma sono molto grandi. Porto il 46 e non lo dico per vantarmi".