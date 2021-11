Can Yaman festeggia il compleanno facendo beneficenza con i bambini

Tgcom24 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha spento 32 candeline con una torta tra gli applausi degli amici, ma la sua vera festa è stata con i bambini. Can Yaman per il suo compleanno ha voluto inaugurare una raccolta fondi per l’Associazione Can Yaman For Children al Policlinico Umberto I di Roma. L’obiettivo è quello di acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli degenti. L’attore ha girato per il reparto di Neonatologia e Pediatria portando doni e ha detto: "Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto".