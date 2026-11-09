"Un minuto a New York mi ha riempito il cuore di gioia". Così l'attrice statunitense Nicola Peltz, 31 anni, racconta sui propri account social la breve vacanza con il marito 27enne Brooklyn Beckham. Entrambi hanno pubblicato un carosello di immagini dalla Grande Mela sui rispettivi account social. Tra passeggiate serali, coccole ai cani e il sorriso di chi vuole stare soltanto in due, la coppia dà l'impressione di essere più innamorata che mai.
Il contenuto degli scatti di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham
Nelle foto, la coppia si è immortalata mentre esce di sera per le strade della metropoli, si ferma ad abbracciare i suoi cani, ammira lo skyline della Grande Mela sporgendosi dal tettuccio di una decapottabile e si prepara nella camera d'albergo.
In una delle immagini più divertenti, Brooklyn ritrae Nicola mentre si sgranchisce le gambe in volo: uno scatto che pare spontaneo e questo gli conferisce ulteriore ilarità e tenerezza.
Le tensioni con la famiglia dopo Parigi
Il viaggio arriva a circa un mese da un episodio che aveva fatto discutere: durante la Paris Fashion Week, Brooklyn e Nicola avevano partecipato a vari eventi nella capitale francese, ma non erano andati alla sfilata di Victoria Beckham, che presentava la collezione Primavera-Estate 2027. Una scelta che si colloca in una fase di rapporti molto tesi tra il primogenito di David e Victoria e la sua famiglia d'origine.
I rapporti si sono incrinati dopo le nozze con Nicola: all'inizio pareva possibile un riavvicinamento, ma negli ultimi mesi la situazione si è fatta più complicata. A gennaio, Brooklyn aveva deciso di prendere posizione pubblicamente su Instagram, accusando i genitori di voler esercitare un controllo su di lui e di minare il suo legame con la moglie. Il 27enne ha spiegato di aver parlato direttamente perché, a suo dire, famiglia ed entourage continuavano a rivolgersi alla stampa. Questa fuga a due, a ogni modo, sembra dire soprattutto una cosa: i due sono molto innamorati e hanno voglia di ritagliarsi del tempo tutto per loro.