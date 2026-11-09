I rapporti si sono incrinati dopo le nozze con Nicola: all'inizio pareva possibile un riavvicinamento, ma negli ultimi mesi la situazione si è fatta più complicata. A gennaio, Brooklyn aveva deciso di prendere posizione pubblicamente su Instagram, accusando i genitori di voler esercitare un controllo su di lui e di minare il suo legame con la moglie. Il 27enne ha spiegato di aver parlato direttamente perché, a suo dire, famiglia ed entourage continuavano a rivolgersi alla stampa. Questa fuga a due, a ogni modo, sembra dire soprattutto una cosa: i due sono molto innamorati e hanno voglia di ritagliarsi del tempo tutto per loro.