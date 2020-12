Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si preparano alle nozze... e intanto blindano il patrimonio

Il gran giorno era stato fissato per settembre 2020 ma a causa della pandemia è stato rimandato. In attesa di trovare una nuova data, e Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si portano avanti con i preparativi. I due piccioncini guardano lontano e non pensano solo ai dettagli del ricevimento o a quelli dell'abito, ma anche a come spartirsi il patrimonio in caso di rottura. Pare che la coppia abbia firmato un accordo prematrimoniale che protegga i loro conti in baca... altro che due cuori e una capanna.