Brooklyn Beckham e la futura moglie nudi: sul corpo i segni dell’amore

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si amano alla follia. In attesa di diventare marito e moglie, sui social è una raffica continua di reciproche dichiarazioni romantiche. Ma condividere i suoi sentimenti con migliaia di fan non è abbastanza per il figlio di David Beckham, che alla fine ha deciso di tatuarsi le parole d'amore sulla pelle. Poi ha posato insieme alla sua metà per uno scatto bollente, entrambi nudi e avvinghiati in un abbraccio sensuale.

A ottobre Brooklyn aveva decio di tatuarsi gli occhi di Nicola sul collo. Poi ha voluto sulla pelle anche il nome della nonna della sua futura moglie, Gina, morta da poco. Ora ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico dedicato alla sua amata, facendosi incidere le parole di una lettera che la Peltz ha scritto per lui: "Hai il cuore più gentile che abbia mai conosciuto in vita mia e spero di non passare nemmeno un giorno senza il tuo amore. Penso tu sia unico. Insieme, possiamo superare qualsiasi cosa, se respiri piano e ti fidi di me. Ti amo più di ogni cosa. Ti amo per sempre, la tua futura mogliettina".

Intanto il loro amore brucia più che mai. In uno scatto postato da entrambi si stringono uno all'altra, nudi e appassionati, lui con i muscoli guizzanti in evidenza e lei che lascia intravedere il profilo del seno. "Non lasciarmi andare" scrive Nicola a corredo dello scatto. "Non ti lascerò mai" replica Brooklyn sul suo profilo social.

