Brooke Shields bollente, foto in topless a 56 anni

Oltre 40 anni dopo “Laguna blu”, Brooke Shields posa in topless sfoggiando il suo fisico senza ritocchi a 56 anni.

L’attrice infila solo un paio di jeans e si volta mostrando i lunghi capelli e uno scorcio intrigante di seno per una nuova campagna americana per un’azienda d’abbigliamento. Precisa che gli scatti non sono stati modificati. "E' importante far vedere - ha spiegato in un’intervista a People - che questo è il mio corpo a 56 anni. E' meglio essere onesti, e lo stiamo stati".