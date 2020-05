Brooke Shields, bellezza immutata a 40 anni da "Laguna Blu"

Il 31 maggio compirà 55 anni, ma negli scatti condivisi sui social nelle ultime ore Brooke Shields dimostra che il passare del tempo è un concetto molto relativo. Almeno per lei. In bikini arancione in spiaggia la bellissima attrice, nota al pubblico soprattutto per la sua iconica interpretazione in "Laguna Blu" film del 1980, sfoggia un fisico da standing ovation.