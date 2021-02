Brooke Shields si è rotta un femore: eccola muovere i primi passi con le stampelle in ospedale

In un video condiviso su Instagram Brooke Shields si mostra mentre, col camice da ospedale, muove titubante i primi passi con le stampelle nel corridoio guidata dalla voce di un medico. L'attrice si sta riprendendo, come spiega lei stessa nel post, dopo essersi rotta un femore. "Comincio a riprendermi", scrive e aggiunge un messaggio motivazionale: "Qualunque sia la tua sfida, fai una scelta positiva, per te stesso, per andare avanti".

Nel video la Shields svela di essere, per ora, in grado di appoggiare solo il 20% del peso sui piedi, mentre avanza lentamente, passo dopo passo, lungo il corridoio: "L'obiettivo", spiega: "è piegare il ginocchio ogni volta un po' di più in modo che il piede si sollevi dal terreno e non venga trascinato...".

L'attrice non ha ancora rivelato la causa del suo infortunio e nemmeno per quanto tempo i medici si aspettano che resti in convalescenza.

