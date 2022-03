Bianca Balti: "Ho toccato il fondo e ho detto basta"

"Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: una è farla finita, l’altra è risalire. Nel nulla che mi sentivo e avevo, nella paura che provavo per la prima volta nella vita, mi sono data una possibilità", ha raccontato la modella in un'intervista a Vanity Fair.

Decidere di troncare una relazione avendo già due divorzi alle spalle non è stato semplice per Bianca, che ammette di aver sentito molta pressione sociale: "Che cosa avrebbe pensato la gente del mio ennesimo fallimento? E mia mamma che ha sempre voluto che mi sistemassi? Così tornavo indietro", ammette. Ma alla fine ha preso il coraggio in mano ed è riuscita a troncare con quell'uomo che la rendeva infelice.

Bianca ha chiamato un agente immobiliare che le trovasse in fretta una nuova casa e un medico della fecondazione per far congelare gli ovuli: "Per sistemare due aspetti della mia indipendenza, una abitativa e l’altra riproduttiva". La Balti ha due figlie, Matilde (15 anni) e Mia (6) e la possibilità di avere un terzo figlio era fonte di ricatto da parte del suo ex: "Il mio desiderio di diventare madre era valutato e soppesato... Chi è in una relazione tossica e non la interrompe perché desidera diventare genitore, è vittima di un ulteriore ricatto, quello per cui la maternità dipende dalla relazione. Scoprire che le due cose si possono sganciare è stato illuminante. E liberatorio".

All'inizio non dormiva la notte in preda all'ansia, è stato un periodo duro e faticoso in cui ha dovuto ricostruire tutta la sua vita. Ma alla fine la Balti è orgogliosa della sua scelta, e pronta ad aiutare altre donne nella sua stessa situazione. Alla sé stessa di un anno fa direbbe: "Non sarà facile. Anche tu hai delle responsabilità, guardale. Ma se cambi tu, cambia tutto. Tra un anno sarai un’altra persona, tra due chissà dove sarai. Buon viaggio".

