A letto con Bianca, la Balti: “No alle relazioni tossiche, sì alla cellulite”

Bianca Balti, dopo sfilate e shooting, foto intriganti e passerelle ad alto tasso erotico, sui social regala pillole di saggezza. Nella sua “rubrica” con i follower chiamata “A letto con Bianca” sprona le donne a liberarsi dalle relazioni tossiche, a chiedere scusa se le critiche sono sensate, a non punirsi per gli errori e a piacersi sempre. Anche con la cellulite. E confida: “Nelle foto non mi piaccio mai”.

Pubblica alcuni scatti fatti tempo fa dalla figlia 14enne Matilda e scrive: “Nelle foto non mi piaccio mai. “Ma dai, Matilde, ma non vedi che la luce è brutta?” Sembro vecchia, si vede la cellulite, non va la posa. Ce n’è sempre una. E poi, tempo dopo, mi riguardo e penso: “Caspita come stavo bene qui… Peccato oggi.” La modella abbatte gli stereotipi dei canoni di bellezza finti e pensa solo al benessere psicofisico. E alle sue figlie dedica questo pensiero: “Mi auguro che le mie battaglie non le abbia combattute invano. Che vi liberino della responsabilità di rendere felici gli altri a discapito del vostro benessere”.

Leggi Anche Per Elisabetta Canalis e Bianca Balti un'uscita mondana a quattro

Ogni post ha una didascalia meditata, una scelta di una donna consapevole del proprio valore e della propria bellezza (non solo esteriore). “Un proverbio cinese dice: il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. Quel che è fatto è fatto. Non puniamoci per gli errori o le mancanze del passato. Oggi possiamo ricominciare tutto. E le regole le scriviamo noi”.

Leggi Anche Compleanni in quarantena: la Balti e la Satta festeggiano i figli

E ancora: “Non lasciarti ferire da persone la cui vita non vorresti. Ricorda quanto hai lottato per non essere loro”. E poi sfida i follower: “Facciamo un gioco? Scrivete nei commenti dove vivete. E poi - se vi va - scrivete a chi abita vicino a voi. Non con l’ambizione di diventare migliori amiche. Ma per esserci l’una per l’altra. Perché quando ci uniamo siamo più forti. Insieme diventiamo più coraggiose anche da sole. Cercate le similitudini ed ignorate le differenze”.

Per Elisabetta Canalis e Bianca Balti un'uscita mondana a quattro Instagram 1 di 29 Instagram 2 di 29 Instagram 3 di 29 Instagram 4 di 29 Instagram 5 di 29 Instagram 6 di 29 Instagram 7 di 29 Instagram 8 di 29 Instagram 9 di 29 Instagram 10 di 29 Instagram 11 di 29 Instagram 12 di 29 Instagram 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: