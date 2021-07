Bernardeschi e Ciardi, dopo due bimbe la famiglia si allarga ancora

Una tripla festa di matrimonio, di battesimo della secondogenita e di compleanno per Veronica Ciardi che ha detto sì al calciatore azzurro Federico Bernardeschi. Dopo la vittoria agli Europei di calcio la coppia è convolata nozze. Hanno già due bambine Deva e Lena, ma hanno annunciato al settimanale “Chi” che “la famiglia si allargherà ancora”. Insomma, un’estate magica per il giocatore e la neosposa…

“Ho sempre odiato il mio compleanno perché sono nata il 13 luglio e da piccola non c’era mai nessuno dei miei compagni con cui fare festa. Questa volta ho detto a Fede: festeggiamo tutto i un giorno, così sarò felice due volte, come non mai” ha spiegato la Ciardi raggiante in abito bianco.



Si sono sposati nel Duomo di Carrara con le loro bambine Deva, 2 anni, e Lena, pochi mesi. Il calciatore si è fatto attendere accumulando un ritardo di 40 minuti, poi ha voluto attraversare la città in auto e infine la festa sulla spiaggia. Ora in luna di miele andranno a Disney Paris, poi Federico riprenderà a giocare.

