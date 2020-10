E' perfetta da ogni angolazione, e con addosso solo un paio di slip bianchi è più hot che mai. Bella Hadid è la protagonista di uno shooting e posa seminuda per una scansione 3D. Su Instagram posta le immagini del backstage, con le fotocamere che la immortalano a 360° per poter riprodurre fedelmente ogni singola curva del suo corpo.

Bella Hadid si sdoppia, shooting a luci rosse per la versione in 3D Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Bella Hadid in versione Madre Natura, super sexy in topless tra i fiori

La Hadid si presta allo shooting per diventare un personaggio animato, protagonista del video di un noto brand di moda. Se sua sorella Gigi Hadid si è trasformata in cartoon per un episodio di "Scoobydoo", Bella non ha voluto essere da meno. Anche lei ora ha la sua versione digitale, che nello spot ancheggia sinuosa e poi si trasforma in una dea alata.

LEGGI ANCHE > Bella Hadid fa il tampone in auto poi al parco si strizza nel trench

Nel filmato postato su Instagram condivide le immagini del prima e del dopo, con il fisico stupendo in bella mostra. La Hadid senza veli è stupenda, e la sua versione computerizzata non è da meno, con le curve del seno e del lato B fedelmente riprodotte. Complimenti e cuori social si sprecano per Bella in doppia versione... doppiamente stupenda.

Bella Hadid si regala vacanze "scostumate" con gli amici Instagram 1 di 66 Instagram 2 di 66 Instagram 3 di 66 Instagram 4 di 66 Instagram 5 di 66 Instagram 6 di 66 Instagram 66 di 66 Instagram 66 di 66 Instagram 66 di 66 Instagram 10 di 66 Instagram 11 di 66 Instagram 12 di 66 Instagram 13 di 66 Instagram 14 di 66 Instagram 15 di 66 Instagram 16 di 66 Instagram 17 di 66 Instagram 18 di 66 Instagram 19 di 66 Instagram 20 di 66 Instagram 21 di 66 Instagram 22 di 66 Instagram 23 di 66 Instagram 24 di 66 Instagram 25 di 66 Instagram 26 di 66 Instagram 27 di 66 Instagram 28 di 66 Instagram 29 di 66 Instagram 30 di 66 Instagram 31 di 66 Instagram 32 di 66 Instagram 33 di 66 Instagram 34 di 66 Instagram 35 di 66 Instagram 36 di 66 Instagram 37 di 66 Instagram 38 di 66 Instagram 39 di 66 Instagram 40 di 66 Instagram 41 di 66 Instagram 42 di 66 Instagram 43 di 66 Instagram 44 di 66 Instagram 45 di 66 Instagram 46 di 66 Instagram 47 di 66 Instagram 48 di 66 Instagram 49 di 66 Instagram 50 di 66 Instagram 51 di 66 Instagram 52 di 66 Instagram 53 di 66 Instagram 54 di 66 Instagram 55 di 66 Instagram 56 di 66 Instagram 57 di 66 Instagram 58 di 66 Instagram 59 di 66 Instagram 60 di 66 Instagram 61 di 66 Instagram 62 di 66 Instagram 63 di 66 Instagram 64 di 66 Instagram 65 di 66 Instagram 66 di 66 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: