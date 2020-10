Bella Hadid si regala vacanze "scostumate" con gli amici

Una vacanza senza freni per Bella Hadid , partita per le isole Turks e Caicos insieme a un gruppo di amici. La scusa è stata quella dei festeggiamenti per i suoi 24 anni, che però si stanno protraendo per giorni e giorni tra giri in barca, drink e pose sexy. La modella documenta accuratamente ogni dettaglio, dalla partenza in jet privato ai tour alla scoperta degli scenari più suggestivi.

Bella è partita con un gruppo di amici alla volta delle incantevoli isole caraibiche. Il party è iniziato già nel jet, tra gadget e palloncini spiritosi. Poi le pose hot con un'amica: in bikini lungo il lago esibiscono corpi e complicità. Non mancano nemmeno i drink notturni e gli scatti bollenti in costume, con il décolleté coperto a stento dal reggiseno striminzito.

In vacanza la Hadid non si fa mancare proprio niente e documenta accuratamente le sue avventure scatenate. In costume o con abiti attillati e rivelatori esibisce il suo corpo statuario, in escursione in microcar sfoggia il sorriso più luminoso. Sul gommone in alto mare con una spiaggia esotica sullo sfondo si gode il relax, a bordo piscina di notte si lascia trasportare dal divertimento. Sempre sorridente e al settimo cielo, è lei l'anima della festa.

