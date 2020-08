Bella Hadid in versione Madre Natura, super sexy in topless tra i fiori

Pose seducenti, sguardi ammiccanti e poco o nulla addosso. Bella Hadid è una visione paradisiaca nella serie di scatti che ha condiviso su Instagram. Prima posa con la giacca aperta e il seno in libertà che si intravede sotto, poi toglie tutti i vestiti e nasconde dietro ai fiori quel tanto che basta per aggirare a censura social.

Con le curve nude in bella mostra e tutta circondata dai fiori, la più piccola delle sorelle Hadid sembra Madre Natura. Truccata in modo scenografico posa languida e seducente sfoggiando una volta di più il suo sex appeal. Lo shooting casalingo è stato realizzato con l'amico Mert Alas nella fattoria della famiglia della modella per ammazzare il tempo e fugare la noia durante i primi giorni di lockdown.

Che non abbia problemi a mostrare il suo corpo come mamma l'ha fatto non è una novità. Sulla sua pagina Instagram la Hadid condivide uno dietro l'altro scatti in pose sexy, sfoggiando di volta in volta il décolleté invidiabile o il lato B perfetto. E ogni volta è un successo tra i follower, che la ammirano incantanti.

