Belen va su tutte le furie: "Notizie false e deliranti sul mio conto"

Ad essere protagonista della cronaca rosa ci è abituata, ma stavolta Belen Rodriguez ha davvero perso la pazienza. Su Instagram la showgirl si è lasciata andare a uno sfogo per mettere a tacere una volta per tutte le voci che circolano sul suo conto. Quali? Lei non lo specifica, ma di notizie da smentire ce n'è più di una: dal flirt con Andrea Damante alla lite con Giulia De Lellis , alla gelosia scatenata dal rapporto (di lavoro) tra Stefano De Martino e Diletta Leotta .

"Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto", ha scritto Belen nelle sue storie.

A chi si riferisce? Difficile dirlo. Nei giorni scorsi la conduttrice di "Tu Si Que Vales" si è ritrovata nell'occhio del ciclone per un presunto flirt con Damante, consumatosi quando lei era ancora fidanzata con Andrea Iannone e lui con Giulia De Lellis. Avrà voluto mettere fine ai pettegolezzi su di loro?

Oppure potrebbe far riferimento alla querelle (tutta ipotetica) con la De Lellis, che qualche giorno fa non le ha mandate a dire a un destinatario misterioso: "Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie... Anche se fate delle figure di m...a". In molti ci hanno visto un riferimento alla Rodriguez, che di recente si è cimentata in tutorial di make up, specialità dell'ex corteggiatrice. Tanto più che Giulia ha specificato: "Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie".

L'argentina è stata anche descritta come pazza di gelosia per il marito, impegnato in un progetto lavorativo accanto alla Leotta. Alcuni hanno ipotizzato che le curve esplosive di Diletta potrebbero far perdere alla presentatrice la sua consueta sicurezza e farla stare con il fiato sospeso riguardo alla stabilità del suo matrimonio con De Martino. Ma qualunque sia stata la voce da smentire, con un solo post Belen le ha spazzate via tutte.

