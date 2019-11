Belen in bikini insieme alla sorella Cecilia Rodriguez

Belen e Cecilia sono volate in Spoagna per girare uno shooting per la nuova campagna di costumi del brand delle Rodriguez. Gli scatti sono moazzafiato e i follower sono senza fiato davanti a uno scenario sensuale e intrigante. Senza i rispettivi compagni le due Rodriguez stuzzicano i fan. E agli ammiratori che inviano complimenti, Belen replica con un “Gracias”, a cui risponde Stefano De Martino: “De Nada”. Il botta e risposta di coppia è proseguito con un “Te amo muchgo” e un “Yo mas”.