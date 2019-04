Belen e Stefano De Martino, baci e mani sul pancino (sospetto)

Hanno scelto la vacanza in Marocco per ufficializzare il loro ritorno insieme. Ma avranno scelto il video social con le mani incrociate sul pancino di lei per comunicare anche una cicogna in volo? Si susseguono le voci che vorrebbero Belen Rodriguez incinta dopo che è riscoppiata la passione con il marito Stefano De Martino. L'album delle vacanze è romantico e all'insegna della famiglia.