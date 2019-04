Belen e Stefano De Martino, quanto amore nel deserto

“Le mie persone preferite” scrive nella didascalia Stefano De Martino postando l'immagine di Belen Rodriguez con il figlio Santiago. Le vacanze di Pasqua per i De Martino segnano un nuovo inizio. Nel deserto, lontano da tutti, hanno ritrovato la serenità e la complicità di un tempo e sembrano davvero pronti per ricominciare. Lui filma lei, lei fotografa lui. Insieme scattano selfie, si abbracciano, si baciano, posano vicini vicini.

“Non servono ali per volare” scrive il ballerino accanto a un''immagine che lo ritrae con il figlio. La gioia nel suo sguardo racconta più di mille parole. Belen balla, volteggia, saltella allegra con i suoi amori. La sabbia e il vento del deserto spazzano via i dissapori che nel passato avevano allontanato la showgirl dal marito. Basta una tenda sperduta per riprendere il filo della loro storia d'amore...