Belen e De Martino, si accende la passione: sui social il video del bacio

La vacanza in Marocco è stata l'occasione per Belen e Stefano di uscire allo scoperto di nuovo insieme. Sulle rispettiva pagine Instagram non mancano scatti di coppia o in compagnia del figlio Santiago, tra abbracci, sorrisi e sguardi intensi. Fino all'apoteosi con il video di un bacio pieno di passione, caldo come il sole del deserto.