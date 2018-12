Belen e Andrea Iannone, incroci pericolosi

"E' facile incontrarsi anche in una grande città", cantava Lucio Battisti. Lo sanno Belen e Andrea Iannone che a Milano abitano ancora troppo vicini. Così capita che i due ormai ex siano protagonisti di incontri pericolosi. Come quello immortalato in esclusiva dal settimanale "Chi" che Tgcom24 anticipa. Il pilota che festeggia il passaggio nel team "Aprilia" con un aperitivo in compagnia di una bella bruna, ma vengono sorpresi dalla showgirl argentina.