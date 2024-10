Beatrice Valli e Marco Fantini lo hanno rifatto! La coppia, a due anni di distanza dalle nozze con rito civile, ha deciso di risposarsi questa volta in chiesa. L'occasione è stata il battesimo della loro figlia più piccola, Matilda Luce. "Ci siamo ripromessi AMORE ETERNO davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del Battesimo della nostra Matilda Luce" ha scritto la Valli su Instagram dove sono state postate le prime foto con la promessa di raccontare tutto più avanti.