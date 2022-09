Beatrice Valli in pausa dai social per problemi di salute: "Sono giorni pesanti"

"Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana", scrive in un post in cui spiega le ragioni per cui per qualche tempo metterà in pausa la condivisione della sua vita quotidiana. "Spero di tornare presto da voi", scrive alla fine del messaggio.

Leggi Anche Beatrice Valli ha detto sì a Marco Fantini, guarda le foto delle nozze a Capri

Sempre molto attiva sui social con i racconti della sua vita di tutti i giorni, tra gli impegni di lavoro, le coccole con il marito

Marco Fantini

Alessandro

Bianca

Azzurra

e i giochi con i figli, Beatrice Valli è stata costretta a uno stop improvviso. Il suo rallentare nella condivisione dei contenuti ha messo in allarme i suoi 3 milioni di follower e l'influencer, prima di prendersi una pausa totale, ha scelto di raccontare cosa l'afflige e spiegare il motivo per cui sarà assente per qualche tempo.



Beatrice Valli ha postato una foto in cui abbraccia i suoi tre figli e ha scritto: "Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena".

Leggi Anche Beatrice Valli svela in anteprima i dettagli delle nozze

Già all'indomani del red carpet al Festival di Venezia, Beatrice Valli aveva avuto i primi forti giramenti di testa, a causa dei quali era stata anche ricoverata. "Scusate l'assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa di nuovo ko. Sono appena stata dimessa dall'ospedale. Sto un pochino meglio", aveva scritto in quell'occasione per motivare la sua "latitanza" dai social. I malesseri si sono protratti, e non le hanno lasciato altra scelta che prendersi una pausa. I follower non la abbandonano, anzi: sotto al suo post non sono mancate le dimostrazioni d'affetto e di sostegno, in attesa che torni più forte e felice di prima.